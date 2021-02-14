Siyaset Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset

Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK/KCK tarafından şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

14 Şubat 2021, Pazar 20:18 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bazı sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi. Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

HDP'li 2 isme soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gara paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili olarak; 27'nci dönem Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA-AA

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