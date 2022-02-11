Hudut Kartalları geçit vermiyor! 5 kişi kıskıvrak yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.
11 Şubat 2022, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1492067812969492481
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