Türkiye Hudut Kartalları geçit vermiyor! 5 kişi kıskıvrak yakalandı

Hudut Kartalları geçit vermiyor! 5 kişi kıskıvrak yakalandı

Türkiye

Hudut Kartalları geçit vermiyor! 5 kişi kıskıvrak yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.

11 Şubat 2022, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu. 



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