Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 52 yaşındaki Jackman, babasının geçtiğimiz pazar Avustralya'da huzur içinde son nefesini verdiğini yazdı.

'HAYATINI AİLESİNE ADAMIŞTI'

Babasının kaybı nedeniyle derin bir üzüntü duymasının yanı sıra şükran ve sevgiyle dolu olduğunu söyleyen Hugh Jackman, "Babam tek kelimeyle, olağanüstü bir adamdı. Hayatını ailesine, işine ve inancına adamıştı." ifadelerini kullandı.

'HUZUR İÇİNDE UYUMASI İÇİN DUA EDİYORUM'

Mesajını, "Şimdi onun huzur içinde uyuması için dua ediyorum." sözleriyle sonlandıran ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesi Grace McNeill ile arasındaki buzları eritmişti. Daha önce annesini affettiğini açıklayan Hugh Jackman, McNeill ile anne-oğul pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

'GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Öte yandan 'X-Men' filmlerinde 'Wolverine' karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.