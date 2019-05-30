Yargı Reformu Stratejisine göre, Hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması için yeni bir model oluşturulacak. Peki, Yeni Yargı Reformu ile Hukuk eğitimi nasıl olacak? İşte detaylar…

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde hukuk eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Öğrenci sayısının fazlalığının nitelikli eğitim verilmesini engellediği belirtilerek bundan hareketle fakültelerin kabul ettiği öğrenci sayısının gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde Hukuk Fakültelerinde akademik kadroların güçlendirilmesine ve müfredatın ele alınarak yeniden yapılandırılmasına da ihtiyaç bulunduğu ifade edildi. Buna göre;

- Hukuk eğitiminin modeli, fakültelerin eğitim süresi ve kontenjanları ile fakültelere girişte aranan başarı sıralama ölçütü niteliğin artırılması için yeniden belirlenecek.

- Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecek.

- Hukuk fakültelerinde denklik uygulamasına ilişkin kriterler yeniden belirlenecek.

- Hukuk fakültelerinde okutulan müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek bir anlayışla yenilenecek.

- Hukuk fakültelerindeki müfredatta, Türkçeyi etkili, öz ve doğru kullanmaya ve mesleki etiğe yönelik derslerin yer alması sağlanacak.

- Hukuk klinikleri uygulaması yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin adli ve idari yargı birimlerinde staj yapmalarına imkân sağlanacak.