Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün açıklanması beklenen 2019 YKS sonuçlarını sürpriz bir şekilde bir gece önce erişime açtı. Böylece üniversite adayları için tercih maratonu başlamış oldu. Adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında girmek istedikleri üniversiteler için tercihlerini hazırlayacak. Adaylar internette üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, konularını merak ediyor. Bunların başında da Hukuk Fakültesi taban puanları geliyor. İşte Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları…

Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018’deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018’de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türü adayların tercih sürecine yön verecek.

2018 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



