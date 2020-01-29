Hukuk savaşını Aşk-ı Memnu kazandı

Başrollerini Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya’nın paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ 2008’de yayınlanmıştı. Diziyi Romanya’nın ünlü kanalı ‘Antena 1’, ‘Fructul Oprit’ (Yasak Meyve) adıyla ekrana getirmişti.

Dizinin yayınlanması durduruldu

‘Aşk-ı Memnu’nun senaristleri Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu, izin almadıkları ve birebir kopyaladıkları iddiası ile kanala dava açmıştı.

Bükreş Mahkemesi önceki gün görülen davada dizinin her türlü mecrada yayınlanmasını durdurdu.



