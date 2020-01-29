Magazin Hukuk savaşını Aşk-ı Memnu kazandı

Hukuk savaşını Aşk-ı Memnu kazandı

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Hukuk savaşını Aşk-ı Memnu kazandı

Aşk-ı Memnu 'Yasak Meyve' adıyla Romanya'nın ünlü kanalında ekrana geldi. Ancak dizinin izinsiz yayınlanması ve birebir kopya olması Aşk-ı Memnu senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nu harekete geçirdi.

29 Ocak 2020, Çarşamba 08:23 Son Güncelleme:
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Başrollerini Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya’nın paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ 2008’de yayınlanmıştı. Diziyi Romanya’nın ünlü kanalı ‘Antena 1’, ‘Fructul Oprit’ (Yasak Meyve) adıyla ekrana getirmişti.

Dizinin yayınlanması durduruldu

‘Aşk-ı Memnu’nun senaristleri Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu, izin almadıkları ve birebir kopyaladıkları iddiası ile kanala dava açmıştı.

Bükreş Mahkemesi önceki gün görülen davada dizinin her türlü mecrada yayınlanmasını durdurdu.


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