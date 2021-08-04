Hükümet Kadın filmi serisi iki filmden oluşuyor ve serinin ilk filminde kocasının yerine belediye başkanı olan Xate’nin kendisi gibi okuma yazma bilmeyen kadınlar için verdiği mücadelenin yanı sıra erkeklere ve geleneklere karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filminin oyuncuları ve karakterleri…

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın filmi, hikayenin geçtiği Midyat’ta çekildi. Filmin çekimlerinde yörenin insanları da katkıda bulundu.

Mardin’e bağlı bir ilçe olan Midyat, kültürel açıdan zenginliği ve tarihi evleri ile dikkat çekmektedir ve 105.000 kişilik nüfusa sahiptir.

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

8 çocuk annesi Xate, Midyat’ta yaşamaktadır ve çevresindeki pek çok kadın gibi okuma yazma bilmemektedir. Ancak onu diğer kadınlardan ayıran nokta kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün beklenmedik şekilde kocasının yerine belediye başkanlığına oturan Xate, ev işlerinde olduğu gibi hükümet işlerinde de başarılı olmayaı kafasına koyar.

Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kısa sürede gücü ve iktidarı elinde toplayan Xate, karşısına çıkan engelleri kendine has yöntemlerle çözer ve onun sayesinde sadece yakın çevresindekilerin değil tüm ülkedeki insanlarında hayatında değişikliğe neden olacak faaliyetlerde bulunur.

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ