Hükümetten internet kafelere ayar geldi

Okulların yanında açılan internet salonlarına hükümetten ayar geldi. İşyeri açma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, işyeri ruhsatı verilirken, okul, yurt ve mabetlere mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.

Böylece internet kafeler de meyhane, kıraathane veya barlar gibi, öğrenci yurtları ile anaokullarından en az 100 metre uzaklıkta olacak.

Zemin altında açılmayacak