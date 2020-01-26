Hükümetten internet kafelere ayar geldi
Hükümet, işyeri açma yönetmeliğinde yapılan değişikliğe internet kafeleri de ekledi.
Okulların yanında açılan internet salonlarına hükümetten ayar geldi. İşyeri açma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, işyeri ruhsatı verilirken, okul, yurt ve mabetlere mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.
Böylece internet kafeler de meyhane, kıraathane veya barlar gibi, öğrenci yurtları ile anaokullarından en az 100 metre uzaklıkta olacak.
Zemin altında açılmayacak
- İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar 4 yıl içinde bu hükme uygun hale getirilecek.
- Salonlarda, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı olmayacak. Salonlar 3 ay içinde bu hükme uygun hale gelecek.
- Pencereler, içerinin görünmesini engellemeyen perde, jaluzi gibi malzemelerle kapatılacak. Bu değişiklik 3 ay içinde yapılacak.
- İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak.
- Duvarda ve bilgisayarlarda yasaklı içeriklere sahip görsel, slogan ve yazı bulunamayacak. Bu düzenleme için 1 ay süre var.