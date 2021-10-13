Hulk baskılı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı

Brezilya'da telefonuna mermi isabet eden adamın doktoru Pedro Carvalho, 7 Ekim Perşembe günü Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Petrolina'da meydana gelen olayı Twitter hesabından paylaştı.

Carvalho'nun aktardığına göre, telefonun sahibine doğru gelen mermi, telefona takılı olan Hulk temalı kılıf engeline takıldı.

İsmi açıklanmayan adamın olay anında kaçmadan önce soyguncular tarafından vurulduğu bildirildi. Daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği, bunun üzerine adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Doktorlar, kurbanın vücudunu incelediklerinde kurşunun derisine bile zarar vermediğine tanık oldular. Merminin, Marvel'in yenilmez süper kahramanı Hulk'un fotoğrafıyla tasarlanmış kılıfına isabet ederek kalçasını hafif bir şekilde sıyırdığı görüldü.

Dr. Carvalho tarafından paylaşılan görüntü, telefon ekranında kurşunun çarptığı yerde sadece bir çatlağın oluştuğunu gösteriyor.

Öte yandan, soyguna katılan zanlıların henüz tespit edilemediği, polis ekiplerinin zanlıların peşinde olduğu bilgisi paylaşıldı.