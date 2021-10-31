Hull City resmi açıklamayı yaptı! Devir işlemleri başlıyor

Hull City'nin 2014 yılından beri sahibi olan Mısırlı Allam ailesi, kulübü devrediyor. Yapılan açıklamada, "Basında çıkan son Haberler ışığında, kulübün devir teslim işlemleri döneminden geçtiğini açıklamak isteriz. Şu anda konuyla ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz" denildi ve isim verilmedi.

Ancak kulübün yeni sahibinin Türk iş insanı Acun Ilıcalı olması bekleniyor.

Ilıcalı'nın ilk etapta 30 milyon sterlin, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda ek olarak 20 milyon sterlin daha ödeyeceği iddia ediliyor.

İlgili Haberler Acun Ilıcalı yeni kulübüne kavuşuyor! Ödeyeceği miktar dudak uçuklatacak cinsten



