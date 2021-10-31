Hull City resmi açıklamayı yaptı! Devir işlemleri başlıyor
İngiltere Championship ekibi Hull City el değiştiriyor. Kulübün mevcut sahibi Mısırlı Allam ailesinden devir işlemleri için resmi açıklama geldi. Kulübün Acun Ilıcalı'ya devredilmesi bekleniyor.
31 Ekim 2021, Pazar 14:42 Son Güncelleme:
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Hull City'nin 2014 yılından beri sahibi olan Mısırlı Allam ailesi, kulübü devrediyor. Yapılan açıklamada, "Basında çıkan son Haberler ışığında, kulübün devir teslim işlemleri döneminden geçtiğini açıklamak isteriz. Şu anda konuyla ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz" denildi ve isim verilmedi.
Ancak kulübün yeni sahibinin Türk iş insanı Acun Ilıcalı olması bekleniyor.
Ilıcalı'nın ilk etapta 30 milyon sterlin, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda ek olarak 20 milyon sterlin daha ödeyeceği iddia ediliyor.
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