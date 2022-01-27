Futbol Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Futbol

Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Gürcü teknik direktör Shota Arveladze'yi takımın başına getirdi.

27 Ocak 2022, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
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İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca belli oldu. İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından 48 yaşındaki Gürcü teknik adam Shota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştıran Shota, en son Özbekistan ekibi FC Pakhtakor Tashkent takımında görev almıştı. Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.

İSTANBUL (İHA)

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