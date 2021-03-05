Siyaset Hulusi Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz

Hulusi Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz

Siyaset

Hulusi Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Tatvan'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopter) Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz." dedi.

05 Mart 2021, Cuma 00:55 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan askeri helikoptere ilişkin, " Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. İlk andan itibaren arama kurtarmada, şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurumlarınca en kısa sürede tüm imkanlar seferber edildi. Kaza kırım ekibi incelemelere bugün başlayacak. Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek." açıklamasını yaptı.

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