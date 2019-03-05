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Bakan Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi

05 Mart 2019, Salı 20:54 Son Güncelleme:
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Bakan Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. 

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. 

AA

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