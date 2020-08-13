Türkiye Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti

Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti

Türkiye

Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Azerbaycan'a gitti.

13 Ağustos 2020, Perşembe 00:39 Son Güncelleme:
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Bakan Akar'ın beraberindeki heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yer aldı.

Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki programları kapsamında yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

AA


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