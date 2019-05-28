Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak'a komandoların da katıldığı bir harekat düzenlendiği bildirildi.

OPERASYONU AKAR VE KOMUTA KADEMESİ YÖNETTİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

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