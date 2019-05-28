Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Hakurk operasyonunu yönetti
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün akşam saat 20:00'de kara ve hava harekatı başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar gece boyunca operasyonu yönetti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak'a komandoların da katıldığı bir harekat düzenlendiği bildirildi.
OPERASYONU AKAR VE KOMUTA KADEMESİ YÖNETTİ
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.
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