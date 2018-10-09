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Son dakika: Hulusi Akar'dan çok önemli Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç'teki çukurlarla ilgili ABD makamlarını uyardık, terör örgütü kazdığı çukurlara kendisi gömülecektir" dedi

09 Ekim 2018, Salı 12:54 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 13:14
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk-ABD ortak eğitimleri bugün itibariyle başladı. ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

MÜNBİÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AÇTIĞI ÇUKURLAR

Bakan Akar, Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlar ile ilgili de, "Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." dedi.

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