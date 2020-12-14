Magazin Hülya Açıkgöz'den Hadise'ye ‘ihanet’ göndermesi

Hülya Açıkgöz'den Hadise'ye ‘ihanet’ göndermesi

Magazin

Hülya Açıkgöz'den Hadise'ye ‘ihanet’ göndermesi

Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisinin bittiğini Instagram hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu.

14 Aralık 2020, Pazartesi 08:04 Son Güncelleme:
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Bu açıklamanın ardından Hadise’nin arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün Instagram’da yaptığı paylaşım dikkat çekti.

'Boynuz' paylaşımı dikkat çekti

Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

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