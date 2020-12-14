Bu açıklamanın ardından Hadise’nin arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün Instagram’da yaptığı paylaşım dikkat çekti.

'Boynuz' paylaşımı dikkat çekti

Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.















