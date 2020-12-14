Hülya Açıkgöz'den Hadise'ye ‘ihanet’ göndermesi
Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisinin bittiğini Instagram hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu.
14 Aralık 2020, Pazartesi 08:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bu açıklamanın ardından Hadise’nin arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz’ün Instagram’da yaptığı paylaşım dikkat çekti.
'Boynuz' paylaşımı dikkat çekti
Açıkgöz, ‘Boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.
https://www.instagram.com/11h09/
İlgili Haberler
Hadise'nin aşk hayatını masaya yatırıyoruz: Dünden bugüne Hadise'nin aşk kronolojisiKaan Yıldırım: Hadise fevri davrandıHadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı: Yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorumKaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozlarıKaan Yıldırım ve Hadise adım adım evliliğe gidiyorHadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!
;