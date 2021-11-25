Spor tutkunu Hülya Avşar, 2019 yılında 700 bin TL'ye alıp, zevkine göre iç dizaynını yaptırdığı pickup kamyonetiyle çekicilik yaptı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ünlü sanatçı, dün orman yolunda arabaları çamura saplanan vatandaşlara yardım elini uzattı. Dakikalarca bekleyen vatandaşları gören Avşar, hemen aracını yanaştırdı. Çıkardığı halatla çamura saplanan arabayı çekti ve "Çok erken oldu" diyerek sevincini paylaştı.

'KİMSE YARDIM ETMEDİ'

Çamurdan kurtulan vatandaşlar, "Bir sürü insan durmadı. Siz durduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi. Avşar, örnek davranışıyla takdir topladı.