Magazin Hülya Avşar araçları çamura saplanan vatandaşlara yardım eli uzattı

Hülya Avşar araçları çamura saplanan vatandaşlara yardım eli uzattı

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Hülya Avşar araçları çamura saplanan vatandaşlara yardım eli uzattı

Orman yolunda çamura saplanan ve dakikalarca yardım bekleyen vatandaşların imdadına Hülya Avşar koştu. Vatandaşlar, karşılarında ünlü sanatçıyı görünce şaşırdı.

25 Kasım 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Spor tutkunu Hülya Avşar, 2019 yılında 700 bin TL'ye alıp, zevkine göre iç dizaynını yaptırdığı pickup kamyonetiyle çekicilik yaptı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ünlü sanatçı, dün orman yolunda arabaları çamura saplanan vatandaşlara yardım elini uzattı. Dakikalarca bekleyen vatandaşları gören Avşar, hemen aracını yanaştırdı. Çıkardığı halatla çamura saplanan arabayı çekti ve "Çok erken oldu" diyerek sevincini paylaştı.

'KİMSE YARDIM ETMEDİ'

Çamurdan kurtulan vatandaşlar, "Bir sürü insan durmadı. Siz durduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi. Avşar, örnek davranışıyla takdir topladı.

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