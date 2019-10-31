Hülya Avşar: Armine karizmatik ve güzel

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Hülya Avşar “Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor” dedi.

500 manken arasından seçildi

23 yaşındaki grafik tasarımcısı Armine Harutyunyan, Milano Moda Haftası’ndaki Gucci defilesinde podyuma çıkmıştı. 500 manken arasından seçilen Armine Berlin’de konser izlerken keşfedilmişti.





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