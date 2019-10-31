Hülya Avşar: Armine karizmatik ve güzel

Hülya Avşar Gucci'nin reklam yüzü olan ve bir süre herkesin konuştuğu Armine Harutyunyan'ı beğendiğini dile getirdi

31 Ekim 2019, Perşembe 08:01 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar: Armine karizmatik ve güzel

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Hülya Avşar “Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor” dedi.

500 manken arasından seçildi

23 yaşındaki grafik tasarımcısı Armine Harutyunyan, Milano Moda Haftası’ndaki Gucci defilesinde podyuma çıkmıştı. 500 manken arasından seçilen Armine Berlin’de konser izlerken keşfedilmişti.


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