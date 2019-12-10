Hülya Avşar: Benzerlik mi? Eh işte diyelim

Hülya Avşar bu yıl 20’ncisi düzenlenen tenis turnuvasında oyuncu Melisa Şenolsun’a olan benzerliği hakkında konuştu. Hülya Avşar “Sosyal medya 23 yaşındaki Melisa ile sizin 1980’lerdeki fotoğraflarınızı tıpatıp aynı buluyor. Siz ne diyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

‘Bence mahsuru yok’

“Kendisini tanımıyorum. Fotoğrafını gördüm. Arkadaşlarım ‘benzemiyorsunuz, abartmışlar’ diyor. Bence mahsuru yok. Bir tek dudak ve burun benziyor. Eh işte diyelim.”

Melisa Şenolsun “Hülya Avşar’a benzetilmek benim için onur. Keşke onun gibi yıllarca güzelliğimden bahsedilse” demişti.

Hayali gerçek oldu

Hülya Avşar turnuvada 67 yaşındaki Durdu Lale ile maç yaptı. Durdu Hanım “Küçüklüğümden beri hayalim tenis oynamaktı. İmkanım yoktu. Hülya Avşar bana bu hayali yaşattı” dedi.





Bu haberi de okudular Hülya Avşar ve Melisa Şenolsun'un benzerliği şaşırttı