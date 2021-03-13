Magazin Hülya Avşar, cinsel yönelimini açıkladı!

Hülya Avşar, cinsel yönelimini açıkladı!

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Hülya Avşar, cinsel yönelimini açıkladı!

Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. "Sırf ihtiyaç duyduğum için biriyle saçma ilişki yaşamam" diyen Avşar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2021, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Bir hastanede arkadaşını ziyaret eden Hülya Avşar çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TV100'de yer alan habere göre "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti:

"BEN SAPYOSEKSÜELİM"

"Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var. Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir."

SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?

Sapyoseksüel, zekâyı ve zihinsel fonksiyonları fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir. Sapyoseksüel nedir ve ne demektir sorusunun cevabı, kelimenin etimolojik kökeninde yatmaktadır. 21. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bu kavram, Latincede bilge ve zeki anlamına gelen “sapiens” ile İngilizcede cinsel anlamına gelen “sexual” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Sapyoseksüellik romantik ve cinsel ilişkilerde fiziksel görünümden ziyade zekâ ve bilgi birikimine olan ilgiyi tanımlar. Zekânın en seksi özellik olarak kabul edildiği sapyoseksüellikte duygusal bağın kurulmasında en önemli rol bilgi ve kelimelere aittir. Entelektüel aşk olarak da tanımlanan bu yönelimde akıl ve erotizm arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Batı Avustralya Üniversitesi’nde yapılan 2017 tarihli bir araştırmaya göre, 18-35 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 8’i sapyoseksüeldir.

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