Hülya Avşar: Dayak yiye yiye atmayı öğrendim
Hülya Avşar, önceki gece dijital platform Gain’deki ‘Dayı Şov’a konuk oldu. İşte yaptığı çarpıcı açıklamaları...
31 Ekim 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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- Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün.
- Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses.
- Tanju’yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler.
- ‘Masumiyet’te tokat attığım Ertuğrul’un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik’in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim.
- Şimdi kimse Ricky Martin’in poposuna dokunamaz herhalde. O dönem Kaya ile evliyim. Eve nasıl gideceğim diye çok korktum. Kaya’ya “Ben Ricky’nin poposunu sıktım. Yarın gazetelerde çıkacak” dedim. “Ne yapalım işin gereği olmuş” dedi. Anlayışlı eşti.
- Yeni doğum yaptığımda terapiye gittim. Kendimden çok çocukla ilgili neler yapabilirim diye.
- Şu an hayatımda biri yok.
‘GÜLBEN DEMODE’
Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?
- Bu verdiğiniz isim demode.
Çok ünlü olup tüm paranızı kaybetmek mi ününüzü kaybedip zengin olmak mı?
- Sinemayı bırakamam. Ün dersen vazgeçerim, parayı tercih ederim.
Herkesin tüm mesajlarınızı okuması mı fotoğraflarınızı görmesi mi?
- Hepsini yapabilirler. Bu ara bir şey yok.
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