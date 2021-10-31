Magazin Hülya Avşar: Dayak yiye yiye atmayı öğrendim

Hülya Avşar: Dayak yiye yiye atmayı öğrendim

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Hülya Avşar: Dayak yiye yiye atmayı öğrendim

Hülya Avşar, önceki gece dijital platform Gain’deki ‘Dayı Şov’a konuk oldu. İşte yaptığı çarpıcı açıklamaları...

31 Ekim 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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  • Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün.
  • Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses.
  • Tanju’yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler.
  • ‘Masumiyet’te tokat attığım Ertuğrul’un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik’in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim.
  • Şimdi kimse Ricky Martin’in poposuna dokunamaz herhalde. O dönem Kaya ile evliyim. Eve nasıl gideceğim diye çok korktum. Kaya’ya “Ben Ricky’nin poposunu sıktım. Yarın gazetelerde çıkacak” dedim. “Ne yapalım işin gereği olmuş” dedi. Anlayışlı eşti.
  • Yeni doğum yaptığımda terapiye gittim. Kendimden çok çocukla ilgili neler yapabilirim diye.
  • Şu an hayatımda biri yok.

‘GÜLBEN DEMODE’

Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?

- Bu verdiğiniz isim demode.

Çok ünlü olup tüm paranızı kaybetmek mi ününüzü kaybedip zengin olmak mı?

- Sinemayı bırakamam. Ün dersen vazgeçerim, parayı tercih ederim.

Herkesin tüm mesajlarınızı okuması mı fotoğraflarınızı görmesi mi?

- Hepsini yapabilirler. Bu ara bir şey yok.

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