Hülya Avşar: Dayak yiye yiye atmayı öğrendim

Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün.

Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses.

Tanju’yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler.

‘Masumiyet’te tokat attığım Ertuğrul’un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik’in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim.

Şimdi kimse Ricky Martin’in poposuna dokunamaz herhalde. O dönem Kaya ile evliyim. Eve nasıl gideceğim diye çok korktum. Kaya’ya “Ben Ricky’nin poposunu sıktım. Yarın gazetelerde çıkacak” dedim. “Ne yapalım işin gereği olmuş” dedi. Anlayışlı eşti.

Yeni doğum yaptığımda terapiye gittim. Kendimden çok çocukla ilgili neler yapabilirim diye.

Şu an hayatımda biri yok.

‘GÜLBEN DEMODE’

Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?

- Bu verdiğiniz isim demode.

Çok ünlü olup tüm paranızı kaybetmek mi ününüzü kaybedip zengin olmak mı?

- Sinemayı bırakamam. Ün dersen vazgeçerim, parayı tercih ederim.

Herkesin tüm mesajlarınızı okuması mı fotoğraflarınızı görmesi mi?

- Hepsini yapabilirler. Bu ara bir şey yok.