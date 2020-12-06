Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra aynı dizide
25 yıl önce “Bir Kadının Anatomisi” filminde rol alan Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ, “Yaş 19” dizisinin kadrosuna dahil oldu.
06 Aralık 2020, Pazar 08:50 Son Güncelleme:
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Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği Sırma Yanık’ın ise senaryosunu yazdığı “Yaşı 19” dizisinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler yer alıyor.
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