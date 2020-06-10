Hülya Avşar: İndirime asla gitmem

Zehra mimarlık ofisinden çıkarken annesi Hülya Avşar da röportaj verdi:

Zehra yakında mimar olacak, onunla gurur duyuyorum.

Riva’daki arazimin üzerine çiftlik evi yaptırıyorum. Bu en büyük hayalimdi.

Sahneye ara vermedim. Çıkacak yer bulamadım. 26 Haziran’da, Bodrum’da konserim var.

Benden sahne, oyunculuk, TV için fiyatı biraz kırmamı istediler. Ama asla indirime gitmem. Bu konuda taviz vermem.

Bodrum’daki şezlongların günlük 1000 tl olduğunu duydum. Ben olsam 5 bin tl yaparım. Bakın görün, kapıda kuyruk olur. O parayı hava atmak için verecek çok insan var.

İşte fiyat listesi

Sahne, TV ve oyunculuk dünyasının en pahalı yıldızları arasında yer alan Hülya Avşar sahneden bir gecede 250 bin tl kazanıyor. Bir TV şovundan bölüm başına 150 bin tl, diziden 100 bin tl istiyor. Son reklam filminden de 3 milyon tl kazandı.