Hülya Avşar: İstediğim gibi adam kalmadı

‘Karşımdaki güçlü olmalı’

Adına düzenlenen tenis turnuvasının medya sponsoru olan Radyo D’ye konuşan Hülya Avşar “Aşık olacağım adamın benden güçlü olması lazım. Başka türlü yürümüyor! Başarılara imza atan, para kazanan, spor yapan bir erkek olmalı. ‘Bu adam beni her an bırakıp gidebilir’ durumunu hissetmeliyim.

Karşımdaki erkeğin benden gidebilme gücü olsun. Çevremde adam yok değil, elbette var. Ama istediğim gibi adam kalmadı” dedi.

‘Aşk için dükkan bastım’

Aşkın yoksunluğunu hiç hissetmediğini de söyleyen Hülya Avşar sözlerine şöyle devam etti: “20’li yaşlarımda gece hayatı, eğlence ve aşkı dolu dolu yaşadım.

Aşkım uğruna dükkan bastım. Kaya’yla flört ettiğimiz dönemdi. Duydum ki, bir kadınla Nispetiye Caddesi’nde bir mekanda oturuyormuş. Arabayı önlerine çapraz koydum. Güvenliğe ‘O buraya gelecek’ dedim. Ne günlerdi.”

‘Pişman oldum kıskandım’

Hülya Avşar, Radyo D’den Adem Metan, Eftelya ve Polat’a mesleğiyle ilgili de samimi açıklamalar yaptı: “Sinemayı çok özledim. Ama Türkiye’de yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretilmiyor.

Çok zorlanıyorum. Kabul etmediğime pişman olduğum işler ‘Eğreti Gelin, ‘Sofra Sırları’ ve ‘Gönül Yarası’. Bu yapımları sonradan izleyip kıskandım.”





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