Hülya Avşar ortaya çıktı

Hülya Avşar yıllar sonra bir filmin galasına katıldı ve gazetecilerden yoğun ilgi gördü

07 Aralık 2018, Cuma 09:48 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar ortaya çıktı

Geçen yıl 'Selfie' adında kendi hayatını anlatan bir film çeken ve sonrasında ortadan kaybolan Hülya Avşar sonunda ortaya çıktı.

Hülya Avşar 'Şampiyon' filminin galasına katıldı. Yıllar sonra bir galaya katılan Hülya Avşar çevresinden gördüğü yoğun ilgiden memnun kaldı.

'OLMA İHTİMALİ DE VAR OLMAMA İHTİMALİ DE'

Hülya Avşar, yeniden ekranda olup olmayacağı ile ilgili soruya 'Olma ihtimali de var olmama ihtimali de var' dedi.


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