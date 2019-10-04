Hülya Avşar panik oldu, koşarak otomobili durdurdu

Hülya Avşar, Tarabya’daki kuaförüne girerken objektiflere takıldı. Sanatçı, röportaj yaptığı sırada, bir yavru kedinin koşarak bir aracın altına girmesi sonucu, panik dolu anlar yaşadı. Koşarak otomobili durduran Avşar, “Altınızda kedi var, sakın hareket etmeyin” diyerek, şoförü aşağıya indirdi. Sanatçı, dakikalarca araç sahibi ve gazetecilerle minik yavruyu çıkarmak için uğraştı.

Sahibine teslim etti

Bir türlü başarılı olamayan Hülya Avşar, kediyi ikna etmek için kuaförden süt getirtti. Otomobilin altındaki sevimli dosta ulaşan sanatçı, onu kucağına alarak yarası olup olmadığını kontrol etti. Boynundaki tasmasının kediyi rahatsız ettiğini fark eden Avşar, gevşetip kuafördeki sahibine teslim etti. Sanatçı, öte yandan ocak ayında ekrana dönebileceğinin müjdesini de verdi.

***Hülya Avşar, kendi hayatını anlattığı ve 2 bin 487 kişi tarafından izlenen ‘Selfi’ filminin, ikincisini de çekeceğini belirtti.





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