Magazin Hülya Avşar sırlarını anlattı: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

Hülya Avşar sırlarını anlattı: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

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Hülya Avşar sırlarını anlattı: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

Vaktinin büyük çoğunluğunda sporla ilgilenen ve kendi adını taşıyan tenis turnuvası da düzenleyen Hülya Avşar sırlarını anlattı.

04 Eylül 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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  • Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.
  • Uzun zamandır günde 2 öğün besleniyorum.
  • Sabah köy kahvaltısı yapıyorum. Soframda bal, tereyağı, yumurta, zeytin, peynir var. Hatta ekmeği zeytinyağına bandırıyorum.
  • Akşam yemeği en geç 19.30’da bitiyor. Evde pişen tencere yemeklerini çok severim.
  • Dikkat ettiğim 2 şey var; öğünlerin miktarını azaltmak ve spor.
  • Form tutmak için yüzüyor, yürüyor ve bisiklete biniyorum.

Hülya Avşar önceki gün Ayvalık tatilinden bu pozunu paylaştı.

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