Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu 15 yıldır kopmadılar
15 yıl önce evililiklerini sonlandıran Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar o günden bu güne her ay düzenli olarak bir araya geldiler.
15 Mart 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar 15 yıl önce boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile Etiler’deki bir restoranda buluştu. Yanlarında Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya da vardı. Çift boşandıkları Eylül 2005’ten bu yana hiç kopmadı. Her ay düzenli olarak buluşuyor, birlikte tatil yapıyor, doğum günlerini ailece kutluyorlar. Avşar “Boşandıktan sonra dost olmayı başardık. En büyük sırdaşım Kaya” diyor.