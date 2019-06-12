Hülya Avşar'ın, 2018'de kendi hayatını konu olan yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Selfi' adlı filmi gösterime girmişti.

RAP PERFORMANSI

Avşar, filmi için yazdırdığı rap türündeki şarkısında mini bir klip çekerek Instagram hesabından yayınladı.

Kamera karşısına geçen Avşar kızı, bir yandan dans edip makyaj yaptı, diğer yandan şarkıya eşlik etti.

GİŞE HÜSRANI

Hülya Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi vizyona girdiği ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenerek hayal kırıklığı yaratmıştı.