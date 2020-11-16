Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı Bir Başkadır sosyal medyayı salladı. Günlerdir konuşulan dizide ise en dikkat çeken isim Öykü Karayel idi. Meryem karakteriyle inanılmaz bir oyunculuk sergileyen Karayel'e sosyal medyada övgü yağıyor.

Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen'le birlikte başrol oynayan Öykü Karayel, oyunculuğuyla izleyenlerden tam not aldı.

Kuzey Güney dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Cemre karakterinin annesini oynayan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da eski rol arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Tekindor'dan sonra Hülya Avşar da bir paylaşım yaptı.

'Diziyi bırakamadım'

Avşar açıklamasında "O kadar çok övgü duydum ki Öykü Karayel’le ilgili, merakla baktım diziye bırakamadım. Öykü, oyunculuğun bende saygı uyandırdı. Seni, diğer oyuncuları ve tüm ekibi tebrik ediyorum" yazdı.







