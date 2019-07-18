Eski eşinin evinde mutfağa giren Kaya Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu.

Hülya Avşar o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

İşte o anlar...

Kaya Çilingiroğlu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin'den ayrılmasının nedeninin Hülya Avşar olduğunu iddia edenlere şu sözlerle cevap vermişti:

"Olmuyordu... Olmadığı zaman sürdürmenin bir anlamı yok. Seda'nın evlilik isteği hiç olmadı. Ben de zaten evlenmeyeceğimi defalarca dile getirdim. Çünkü beceremediğim bir müessese. O yüzden kimseyi üzmeye hakkım yok. Aramızda bir gün bile evliliği konuşmadık. Başlarken ne kadar süreceğini bilemiyorsun, bitiyor bir şekilde."

'HÜLYA VE FERAYE KIRMIZI ÇİZGİM'

O sırada eski eşi Feraye Tanyolaç ile tatil yapan Kaya Çilingiroğlu ''Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim'' dedi:

Feraye ve Hülya benim iki çocuğumun anneleri. Onlar kırmızı çizgilerim benim. Oraya pek değinmemek lazım. Ben onlarla ömür boyu görüşmek durumundayım. Severim, sevmem, dost olurum küserim... Çocuklarımızla ilgili nihai kararı ortak vermek durumundayız. Dolayısıyla onlar her zaman benim akrabam gibi. İkisi de 'Çilingiroğlu' diye düşünelim."







