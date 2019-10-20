Son günlerde güzelliğiyle ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve estetik yaptırdığına dair söylentilerin çıktığı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile modacı Gülnur Güneş’in düğününe katıldı. Düğünde aynı renk ve tarzda giydikleri kıyafetle boy gösteren sevgililer tüm dikkatleri üzerine çekti.

Garson kıyafetine benzetildi

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun katıldığı düğünde giyim tarzına eleştiriler de geldi. Zehra Çilingiroğlu, yaptığı kombinle düğünde görev yapan garsonlara benzetildi.

Takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı

Düğünde sevgilisiyle aynı kombini tercih eden Çilingiroğlu'na sosyal medya kullanıcıları "Düğüne garson olarak mı katıldı, 50 yaşındaymış da 30 görünüyor" gibi yorumlar yaptılar.

Kına gecesinde büyülemişti

Zehra Çilingiroğlu modacı Gülnur Güneş'in kına gecesinde güzelliğiyle herkesi büyülemiş, kıyafeti herkes tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

'Ergenlik bitti yaşımla birlikte yüzüm de oturdu'

Estetik yaptırdığı iddialarına Çilingiroğlu “Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı.” sözleriyle karşılık vermişti.