Magazin Hülya Duyar: Daha ne yaşayabilirim ki derken...

Hülya Duyar: Daha ne yaşayabilirim ki derken...

Magazin

Hülya Duyar: Daha ne yaşayabilirim ki derken...

Beyninde tümör olduğu tespit edilen ve apar topar ameliyat olan ünlü oyuncu Hülya Duyar, ilk kez bir fotoğraf paylaştı ve yaşadığı duyguları anlattı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Hülya Duyar hastalığın tespiti ardından apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı oyuncu ameliyattan bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Hülya Duyar paylaşımında şunları söyledi:

'BUNDAN TAM 1 AY ÖNCE...'

"Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize. Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim.

Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var!

Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak. Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha KOCAMAN. İyi ki varsınız. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum."


İlgili Haberler
Oyuncu Hülya Duyar'dan çok üzücü haber


Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Filiz Özkol
30 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın içinde neler var neler
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gizem Karaca yeni imajıyla kamera karşısında