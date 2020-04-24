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Magazin Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşah'sın

Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşah'sın

Magazin

Hülya Koçyiğit: Bende hala o küçük Gülşah'sın

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, 50 yaşına bastı. Koçyiğit, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

24 Nisan 2020, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününü Instagram üzeriden yayınladığı fotoğrafla kutladı. Kızının bebeklik dönemine ait bir pozunu yayınlayan usta oyuncu, şöyle dedi:

'Her şey gönlünce olsun yavrum'

"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an... Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."


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