Hülya Koçyiğit: Çok şanslı bir kadınım

Hülya Koçyiğit (72) eşi Selim Soydan ile evliliğini anlattı:

''Çok şanslı bir kadınım. Hayat arkadaşım, mesleğime büyük saygı gösterdi. Beni özgür bıraktı. Seçimlerimde, düşüncelerimde, yaşamımda, davranışlarımda hep yanımda oldu. Hoşgörüyle yaklaştı.''

'BUHRAN YAŞADIM'

Yüzlerce filmde oynayan Hülya Koçyiğit, ''Mesleğime ibadet edercesine saygı duydum. Birçok karaktere büründüm. Bazen onların etkisinde kalıp buhranlar geçirdim. Kendi içimde kavgalar yaşadım. Bir oyuncu, evine gittiği zaman rolünü üzerinden çıkarması gerek. Yoksa ruhsal durumunu koruyamaz'' diye konuştu.



