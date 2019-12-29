Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan 56 yıl sonra anlattı

Ajda Pekkan (73) her pazar TRT 2’de Hülya Koçyiğit’in (72) sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’a konuk oldu. Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan ile 56 yıl önce nasıl tanıştıklarını anlattı: “1963’te Ses dergisinin yarışmasına katıldık. Ajda’nın o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım.

Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama ‘Kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız’ dediler. Soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok! Derken oradan kadife bir ses ‘Ben bikini giyeceğim sen benim mayomu giyebilirsin’ dedi.

O gün başlayan dostluk hala devam ediyor. Ne mutlu ki seni tanıdım.” Ajda Pekkan da “Babam da bana ‘Niye bikini giydin?’ diye sorduğunda ‘Canım arkadaşım Hülya’ya vermiştim mayomu’ demiştim” sözleriyle o günleri andı. Yarışmada Ajda birinci, Hülya Koçyiğit ikinci gelmişti.