Hülya Koçyiğit'ten torunlarla doğum günü pozu

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit 71 yaşına bastı. Hülya Koçyiğit, yeni yaşını ailesi ile kutladı

14 Aralık 2018, Cuma 07:26
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Hülya Koçyiğit'ten torunlarla doğum günü pozu

Hülya Koçyiğit, torunları Aslışah ve Neslişah ile verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü: 

'HAYAT SİZİNLE GÜZEL, SİZİNLE TAM'

"Bir yaşı daha geride bıraktım dün. Hayatıma değen herkese sonsuz teşekkürler. En büyük teşekkürüm ise canım aileme. Hayatımın her anında olan yaşama sebeplerime; enerji verenlerime, ömrüme renk katanlarıma, kıyamadıklarıma, canlarıma... Hayat sizinle güzel, sizinle tam evlatlarım. Sizi öyle çok seviyorum ki... İyi ki hayatımdasınız. İyi ki doğmuşum."

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