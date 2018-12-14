Hülya Koçyiğit, torunları Aslışah ve Neslişah ile verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

'HAYAT SİZİNLE GÜZEL, SİZİNLE TAM'

"Bir yaşı daha geride bıraktım dün. Hayatıma değen herkese sonsuz teşekkürler. En büyük teşekkürüm ise canım aileme. Hayatımın her anında olan yaşama sebeplerime; enerji verenlerime, ömrüme renk katanlarıma, kıyamadıklarıma, canlarıma... Hayat sizinle güzel, sizinle tam evlatlarım. Sizi öyle çok seviyorum ki... İyi ki hayatımdasınız. İyi ki doğmuşum."