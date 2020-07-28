Magazin Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

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Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.

28 Temmuz 2020, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

'Telefonumu kırdı'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

'Darbedilen benim'

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.



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