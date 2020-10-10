Hüma isminin anlamı nedir? Hüma isminin yanına yakışan isimler nelerdir?
Kolay söylenebilir olması, kulağa hoş gelmesi Hüma isminin popülerliğinin artmasına yetiyor. Hüma ismi kulağa hoş gelmesinin yanı sıra anlam olarak da güzel bir isimdir. Hüma ismini tek başına kullanmak istemeyenler Hüma isminin yanına yakışan isimleri merak ediyorlar. Hüma isminin anlamını ve Hüma isminin yanına yakışan isimleri merak edenlere işte cevaplar…
10 Ekim 2020, Cumartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Hüma ismi son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Özellikle son birkaç yılda popülerliği artan Hüma ismini anne ve babalar tek başına kullanmak istemiyorlar. Bu nedenlerden dolayı Hüma isminin yanına yakışan isimler merak ediliyor. Hüma isminin anlamını ve Hüma isminin yanına yakışan isimleri sizler için sıraladık.
Hüma isminin anlamı nedir?
1. Devlet kuşu.
2. Saadet, mutluluk.
Hüma isminin sözlük anlamı
1. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu.
2. Mutluluk, saadet.
Hüma isminin yanına yakışan isimler nelerdir?
Hüma isminin yanına en çok yakışan isimlerden biri Bade ismidir. Hüma Bade ismi birlikte söylendiğinde hem anlam bütünlüğü hem de güzel bir ahenk oluşturur.
Hüma isminin yanına aşağıda belirttiğimiz isimleri de kullanabilirsiniz.
1. Ayşe
2. Asel
3. Zeynep isimleri Hüma isminin yanına yakışan isimler arasında yer alır.
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