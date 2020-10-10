Hüma ismi son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Özellikle son birkaç yılda popülerliği artan Hüma ismini anne ve babalar tek başına kullanmak istemiyorlar. Bu nedenlerden dolayı Hüma isminin yanına yakışan isimler merak ediliyor. Hüma isminin anlamını ve Hüma isminin yanına yakışan isimleri sizler için sıraladık.

1. Devlet kuşu.

2. Saadet, mutluluk.

Hüma isminin sözlük anlamı

1. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu.

2. Mutluluk, saadet.

Hüma isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Hüma isminin yanına en çok yakışan isimlerden biri Bade ismidir. Hüma Bade ismi birlikte söylendiğinde hem anlam bütünlüğü hem de güzel bir ahenk oluşturur.

Hüma isminin yanına aşağıda belirttiğimiz isimleri de kullanabilirsiniz.

1. Ayşe

2. Asel

3. Zeynep isimleri Hüma isminin yanına yakışan isimler arasında yer alır.







