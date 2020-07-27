Hümeyra: Artık dizilerde yokum

51 yıllık usta oyuncu “Artık setleri kaldıracak gücüm yok. 12 saat süren çalışma süreleri bana fazla. Ayrıca hastayım. Bir daha uzun süreli işlerde oynayamam. Misafir oyuncu olarak belki katılırım” dedi.

Hümeyra en son, 2019’da çekilen ‘Biz Böyleyiz’ filminde rol almıştı.

'Biz yazsak gülerler'

Cinayete kurban giden Pınar Gültekin için Hümeyra, “Bu tür insanların aileleri için üzülüyorum. Biz bu tür bir şeyi film senaryosu yapsak, insanlar gülerdi, herkes eleştirirdi” şeklinde konuştu.







