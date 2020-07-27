Magazin Hümeyra: Artık dizilerde yokum

Hümeyra: Artık dizilerde yokum

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Hümeyra: Artık dizilerde yokum

Hümeyra, meslektaşı Sema Keçik’le Nişantaşı’ndaydı. Uzun zamandır ekrandan uzak kalan Hümeyra (72) bir dizide yer almayacağını söyledi.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 08:53 Son Güncelleme:
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51 yıllık usta oyuncu “Artık setleri kaldıracak gücüm yok. 12 saat süren çalışma süreleri bana fazla. Ayrıca hastayım. Bir daha uzun süreli işlerde oynayamam. Misafir oyuncu olarak belki katılırım” dedi.

Hümeyra en son, 2019’da çekilen ‘Biz Böyleyiz’ filminde rol almıştı.

'Biz yazsak gülerler'

Cinayete kurban giden Pınar Gültekin için Hümeyra, “Bu tür insanların aileleri için üzülüyorum. Biz bu tür bir şeyi film senaryosu yapsak, insanlar gülerdi, herkes eleştirirdi” şeklinde konuştu.


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