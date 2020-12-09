Bebeklik Hümeyra isminin anlamı nedir? Hümeyra ne demek?

Hümeyra isminin anlamı nedir? Hümeyra ne demek?

Bebeklik

Hümeyra isminin anlamı nedir? Hümeyra ne demek?

Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi de Hümeyra. Peki, Hümeyra isminin anlamı nedir? Hümeyra ne demek? Hümeyra'nın anlamı nedir? Hümeyra ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:07 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Hümeyra ismidir. Peki, Hümeyra isminin anlamı nedir? Hümeyra ne demek? Hümeyra'nın anlamı nedir? Hümeyra ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

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Hümeyra isminin anlamı nedir?

Hümeyra isminin anlamları şöyledir;

Kızıllık, pembelik.

Beyaz tenli kadın.

Gökçe isminin kökeni:

Arapça

Cinsiyeti:

Kız

Hümeyra isminin özellikleri

Genellikle sakin yapıya sahip kişilerdir. Ani tepkiler vermeden durağan bir şekilde hareket etmeyi tercih ederler. Dinginlik onlar için daha önemlidir. Kendilerini huzurlu hissedecekleri ortamları tercih ederler.

Başarı onlar için önemlidir. Ama başarıya giden yolda çoğunlukla zorlanabilirler. Sürekli önlerinde bir engel olduğu hissi Hümeyra adını taşıyan kişilerin düşünceleri arasındadır.

Genellikle beyaz tenli, güzel ve bakımlı kadınlar olmaktadır. Dışarıdan görüntüleri sert olabilir. Dışarıya samimi bir görüntü veren duruşları yoktur. Ciddi olmayı ve böyle görünmeyi tercih ederler.


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