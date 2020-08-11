Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi.
11 Ağustos 2020, Salı 20:53 Son Güncelleme:
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Oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat bugün defnedilecek.
Sosyal medyadan baş sağlığı mesajları yağdı
- Ah Sadık'cığım ah! Nasıl bir acıdır bu yahu!! Sevenlerinin başı sağ olsun! Allah Hümeyra'ya sabır versin! Mekanın Cennet olsun yavrum!! // Aziz Üstel
- Ah.. Sevgili Hümeyra’ya başsağlığı diliyorum, feci bir olay.. Allah hiç ama hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın, Sadık Bey’in mekanı cennet olsun.. // Kaan Sekban
- 1 Kadın 1 Erkek'teki kalem arkadaşımın; dünyanın en iyi kalpli, en nazik, en centilmen, en beyefendi insanlarından Sadık Bigat'ın vefatını haber aldım az önce. Cennet diye bir yer varsa Sadık gibiler içindir. Çok, çok üzgünüm. // Zeki Enes Akkan
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