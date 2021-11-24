Humuslu kabak destesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin en sevilen ve en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün humuslu kabak deresi tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise humuslu kabak destesi tarifi araştırıyor. Peki, humuslu kabak destesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız humuslu kabak destesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Kasım 2021, Çarşamba 13:35 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz humuslu kabak destesi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, humuslu kabak destesi nasıl yapılır? İştahlarınız kabartacak humuslu kabak destesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
HUMUSLU KABAK DESTESİ TARİFİ
Humuslu kabak destesi malzemeler
- 3 adet kabak
- 2 buçuk su bardağı nohut
- Şeker
- Tuz, karabiber, kimyon
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet limon suyu
- 2 çorba kaşığı tahin
Sosu için
- 3 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kekik
HUMUSLU KABAK DESTESİ YAPILIŞI
Kabaklarınızı alın ve ince şekilde dilin.
İncelikleri çok önemlidir.
Kaynamış suya bir miktar tuz ilave ettikten sonra kabaklarınızı atın.
15 dakika kaynadıktan sonra dinlendirmeye bırakın.
Haşlanmış nohutun üzerine 3 diş sarımsak, kimyon, karabiber, tuz, isteğe göre şeker ve zeytinyağını ekleyin. Rondoda çekin. Bir tam limon suyu ile ikinci kez çekin.
Haşlanan kabakları borcama dizdikten sonra humusu yedirin. Ardından oluşan kata yine kabakları dizin.
Bu aşamadan sonra sosu hazırlayın. Tuz, pul biber ve karabiberi ilave edin. Baharatlar sonrasında salçayla karıştırın. Sos piştikten sonra zeytinyağını gezdirip kekiği ekleyin.
Hazırladığınız sosu kabakların üzerine ekleyin.