Yemek Humuslu kuzu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta humuslu kuzu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Humuslu kuzu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta humuslu kuzu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Humuslu kuzu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta humuslu kuzu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin en popüler ve sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler humuslu kuzu tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyrciler ise humuslu kuzu tarifi araştırmaya başladı. Peki, humuslu kuzu nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız humuslu kuzu tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:40 Son Güncelleme:
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Sofralarınızı lezzetlendirecek ana yemek tarifleri arıyorsanız humuslu kuzu tarifi sizin için oldukça iyi bir alternatif. Peki, humuslu kuzu nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız humuslu kuzu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

HUMUSLU KUZU TARİFİ

Humuslu kuzu malzemeler

Humus için;

  • 2 su bardağı konserve nohut
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limonun suyu
  • ½ su bardağı tahin
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Kırmızı pul biber

Kuzu için;

  • 1 adet kuzu kol eti (en az 6-7 parçaya böldürün)
  • 50 gram tereyağı
  • 6 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber
  • 4 çay kaşığı kuru kekik

HUMUSLU KUZU YAPILIŞI

Humus için; yağı bir tavada kızdırıp, yemeklik çok ince doğranmış soğanları katın. Pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış sarımsakları ekleyip orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurup ocaktan alın.

Suyunu süzdüğünüz konserve nohudu, limon suyunu ve tahini ekleyin. Tuz ve pul biberi katıp karıştırın. Bir mutfak robotuna aktarıp püre haline getirin.

Öte yandan, kasaba parçalattığınız etleri yıkayıp süzün (böylece kemik kırıntılarını süzmüş olursunuz) Etleri geniş bir tencereye koyup tereyağını ekleyin. Ara sıra karıştırarak kısık ateşte, en az 8-10 dakika kızartın.

Bu arada, orta boy, kenarları yüksek bir fırın kabını hazırlayın. Kızarttığınız etleri bu fırın kabına yağıyla beraber aktarın. Üzerine suyu ekleyip tuz, karabiber ve kekiği serpiştirin. Varsa kabın kapağını kapayın. Yoksa alüminyum folyoyla sıkıca kaplayın.

Fırını 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Etleri sıcak fırında en az 2 saat pişirip çıkarın. Servis tabağına önce humusu koyun. Üzerine etleri yerleştirip servise sunun.

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