Magazin Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor

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Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede 4 Şubat Perşembe günü hayatını kaybeden sanatçı Hüner Coşkuner, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

08 Şubat 2021, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçıya son görevini yerine getirmek için ailesi ve sevenleri Üsküdar Şakirin Camii'nde hazır bulundu. Pandemi nedeni ile özel izin alınan cenaze törenine az sayıda kişi katıldı. Hüner'in 95 yaşındaki annesi ve kardeşi taziyeleri kabul etti.

Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Vefatı annesini şoke etti

Hüner Coşkuner’in yakın dostu Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini söyledi:

“36 yıllık arkadaşımdı. Hastalığını sanat dünyasından benim dışımda kimse bilmiyordu” diyen Erda, şöyle konuştu:

“Geçen nisan ayında belindeki kemikler için kontrole gitti. Evdeyken bir anda ağrı girmiş sırtına. Doktora gitti, ‘Gelmeseydin felç olurdun’ demişler. 11 saat ameliyat oldu. Sonra iyileşmeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıkıyordu. Başlarda normal kemoterapi alıyordu. Son 1 ayda hastalık ilerledi. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta.”

'Yaşamak her şeye rağmen çok güzel'

Ünlü sanatçı yıllar önce CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında 'Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

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