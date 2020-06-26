Osmanlı mutfağının baş tacı: Hünkar beğendi tarifi

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Hünkar beğendi tarifi

Hünkar beğendi malzemeleri

4 dolu yemek kaşığı yağ

2 adet soğan

1 kg kemiksiz kuşbaşı doğranmış kuzu but eti

2 diş sarımsak

1 adet dolmalık biber

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 tutam tuz

1 tutam karabiber

3 bardak su

Beğendi malzemeleri;

1 çay bardağı (100 ml) yağ

3 yemek kaşığı tepeleme un

1,5 kg bostan patlıcanı

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 tutam tuz

1 tutam rende muskat

2,5 bardak ılık süt

Hünkar beğendi yapılışı

Sarımsakları ince ince kıyın ve biberleri irice kesin. Ardından soğanları küp küp doğrayın ve tavanın içerisinde yağı öldürünceye kadar döndürün. Soğanların üzerine etleri ilave edin. Orta ateşte suyunu bırakıp tekrar çekene kadar pişirin. Önce sarımsakları, sonra irice doğradığınız biberleri tencereye ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın, suyunu çeken etin üzerine ekleyin. Domates salçası, tuz, karabiber ve 3 bardak suyu da tencereye ilave edin ve iyice karıştırıp kaynadıktan sonra altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat kadar pişirin. Beğendi kısmı için; tencereye yağı ve unu ekleyip, ağır ateşte altın rengine dönene kadar karıştırın ve ateşten alın. Patlıcanları kürdan ile delin ve direkt ateş üzerinde pişirin. Dışı iyice pişen patlıcanları, kabuklarını soyduktan sonra tenceredeki unlu karışıma atın. Tencerenin altını tekrar yakın, ağır ateşte karışımı ezerek hepsini birbirine iyice yedirin. Kaşarı, tuzu, rende muskatı ve ılık sütü ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ateşten alın. Son olarak kenarda dinlenmeye bırakın. Servis tabağına önce beğendiyi, daha sonra etleri koyun.



