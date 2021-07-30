Türkiye Hünkar Hacı Bektaşı Veli Festivali ertelendi

Hünkar Hacı Bektaşı Veli Festivali ertelendi

Türkiye

Hünkar Hacı Bektaşı Veli Festivali ertelendi

Son dakika... İstanbul'da Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinlikler peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

30 Temmuz 2021, Cuma 12:42 Son Güncelleme:
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İstanbul'da Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinlikler peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir' dedi.



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