Hünnap meyvesi nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir?

Hünnap meyvesi Güney Asya’nın doğusuna özgüdür ancak dünya çapında popüler hale gelmiştir. Tohum çukuru bulunan bu küçük yuvarlak meyveler, büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda yetişir. Olgunlaştığında koyu kırmızı veya mor renktedir ve hafifçe buruşmuş görünebilir. Hünnap meyvesinin sağlık açısından birçok faydası bulunur. Hünnabın faydaları konusunda bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırdığımız bilgilere göz atabilirsiniz.

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HÜNNAP MEYVESİNİN BESİN DEĞER TABLOSU

Hünnap meyvesi kalorisi düşüktür, fakat lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Kalori: 79

Protein: 1 gram

Yağ: 0 gram

Karbonhidrat: 20 gram

Elyaf: 10 gram

C Vitamini: Günlük Değerin% 77'si

Potasyum: DV'nin% 5'i

Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle hünnap meyvesi sağlık açısından vazgeçilmezdir.

HÜNNAP NEDİR? HÜNNAPIN FAYDALARI NELERDİR?7

Hünnap içerisinde az bir miktar vitamin içerir ancak antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip vitamin olan C vitamini bakımından özellikle zengindirler.

Ayrıca kas kontrolünde ve elektrolit dengesinde hayati rol oynayan adil miktarda potasyum içerirler. Ek olarak, hünnap meyveleri, vücudunuza enerji sağlayan doğal şekerler şeklinde karbonhidrat içerir.

Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde yemek pişirmede daha yaygın olarak tüketilen ve kullanılan kurutulmuş hünnaplar, şeker ve kalorilerde taze meyvelerden çok daha yüksektir. Kurutma sırasında meyvelerdeki şekerler konsantre hale gelir ve işleme sırasında ilave şeker eklenebilir.

Hünnap meyveleri uykusuzluk ve kaygı gibi durumları tedavi etmek için alternatif tıpta uzun zamandır kullanılmaktadır.

Hayvan ve tüp çalışmaları, meyvenin sinir sisteminiz, bağışıklık ve sindirim için etkileyici sağlık yararları sağlayabileceğini göstermektedir.

Hünnap meyveleri, başta flavonoitler, polisakaritler ve triterpenik asitler olmak üzere birçok antioksidan bileşiği bakımından zengindir. Ayrıca antioksidan olarak da etki eden yüksek düzeyde C vitamini içerirler.

Serbest radikallerle savaşma yeteneklerinden dolayı, antioksidanlar birçok sağlık yararı sunabilir.

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UYKU VE BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR

Hünnaplar, uyku kalitesini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmek için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılır. Gelişmekte olan araştırmalar, kendilerine özgü antioksidanların bu etkilerden sorumlu olabileceğini göstermektedir.

Hünnap meyve ve tohum özlerinin sıçanlarda uyku süresini ve kalitesini arttırdığı bulunmuştur .

Ayrıca, meyveler genellikle kaygıyı azaltmak için alternatif tıp uygulayıcıları tarafından reçete edilir.

Ayrıca, hayvan ve test tüpü çalışmaları hafızayı geliştirebileceğini ve beyin hücrelerinin sinir tahrip edici bileşiklerin zarar görmesinden korunmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Farelerde yapılan araştırmalar, hünnap çekirdeği ekstraktlarının Alzheimer'ın neden olduğu demansın tedavi edilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, tohumların kendileri genellikle yenmez.





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KANSER HÜCRELERİNE SAVAŞ AÇAR

Hünnap bağışıklığı artırabilir ve kanser hücrelerinin büyümesiyle savaşabilir. Başka bir çalışma, antioksidan özelliklere sahip bir tür lif olan hünnap ligninlerinin, bağışıklık hücrelerinin üretimini arttırdığını ve bu hücrelerin zararlı bileşiklerin nötrleştirme hızını arttırdığını bulmuştur.

Hünnap meyvesi, güçlü antikanser özelliklerine sahip olduğu düşünülen C vitamini bakımından da zengindir.

SİNDİRİMİ ARTTIRIR

Hünnap'ın yüksek lif içeriği sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir . Meyvelerdeki karbonhidratların yaklaşık% 50'si, faydalı sindirim etkileriyle bilinen liflerden gelir. Bu besin, dışkıya yumuşama ve dökme katkı sağlar. Sonuç olarak, sindirim kanalınızdaki yiyeceklerin hareketini hızlandırır ve kabızlığı azaltır. Dahası, hünnap özleri midenizin ve bağırsaklarınızın iç yüzeyinin güçlendirilmesine yardımcı olabilir, ülserler, yaralanma ve bağırsaklarınızda bulunabilecek zararlı bakterilerin zarar görme riskini azaltır.

HÜNNAP MEYVESİ ZARARLARI

Çoğu insan için hünnap meyvesi yemek güvenlidir.

Bununla birlikte, antidepresan ilaç venlafaksin veya diğer serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerini (SSNRI'ler) alıyorsanız, bu ilaçlarla etkileşime girebileceği için hünnaptan kaçınmalısınız.

Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, diyetinize hünnap meyvesi eklemeden önce sağlık uzmanınızla olası endişeleri görüşmek isteyebilirsiniz.

HÜNNAP NASIL YENİR?

Hünnap meyveleri küçük ve tatlıdır. Kurutulmuş, onlar çiğnenmiş bir dokuya sahiptir. Ham olduğunda, bu meyveler tatlı, elma benzeri bir tada sahiptir ve besleyici bir atıştırmalık olarak yenilebilir. Yemeden önce çıkarılması gereken iki çekirdekleri bulunur.

Kurutulmuş hünnaplar ayrıca tatlılarda kullanım için veya özellikle Asya'da, şeker gibi kendi başlarına yenmek için de satılır. Yine de kurutulmuş meyvelerin kalorilerde taze meyvelerden daha yüksek olduğunu unutmayın . Ayrıca, onlar konsantre bir şeker kaynağıdır, bu yüzden onları diyetinizde sınırlamanız gerekir.

Hünnap meyvesinin çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir.



