Faydaları saymakla bitmeyen hünnap meyvesinin reçeli de muhteşem oluyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız hünnap reçel tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, hünnap reçeli nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız hünnap reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HÜNNAP REÇELİ TARİFİ

Hünnap reçeli malzemeler

1 kilo hünnap

1 buçuk kilo toz şeker

1 bardak su

Yarım yemek kaşığı limon suyu

HÜNNAP REÇELİ YAPILIŞI

Hünnapları öncelikle bol suda yıkayın. Bu meyveyi kabuklarını soyarak veya kabuklu haliyle de reçel yapabilirsiniz. Tercih sizlere kalmıştır. Hünnapların hepsini küçük elma dilimleri şeklinde doğrayın. Doğramış olduğunuz hünnapların hepsini reçel tenceresi içerisine koyun ve üzerine toz şeker ilave edin. Bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi sabah buzdolabından çıkarmış olduğunuz reçel tenceresi içerisindeki hünnaplar şekeri çekerek sulanmış olacaktır. Reçel tenceresini ocağın üzerine alın ve suyu da ilave ederek, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayan hünnap reçelinizin üzerinde oluşan köpükleri sıyırın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ağır ağır fokurdayan hünnap reçeliniz koyu bir kıvama ulaşınca, içerisine limon suyunu ilave edebilirsiniz. Reçeliniz limon suyu ile yaklaşık 5 dakika kadar kaynayınca, ocağın altını kapatarak, reçel tenceresini ocaktan alabilirsiniz. Kaynamış suda beklettiğiniz sterilize kavanozu kurulayın ve reçelinizi dikkatlice içerisine dökün. Reçel kavanozunun ağzını güzelce kapatın ve kavanozu ters çevirdikten sonra, soğuması için mutfağın bir kenarına alın. Yaklaşık bir gün sonra, hünnap reçelinizi serin ve kuru bir ortama alarak muhafaza edebilirsiniz.



